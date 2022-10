Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti contro Pamela Prati sul caso Caltagirone: "Ci dovresti ringraziare"

Gossip TV

Pamela Prati in lacrime dopo l'attacco in diretta delle due opinioniste del Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Pamela Prati di raccontare la sua verità sul caso Caltagirone, ma la situazione è completamente degenerata con l'intervento delle due opinioniste del reality, che hanno attaccato duramente la gieffina.

Scontro in diretta al Gf Vip tra Pamela Prati e le due opinioniste

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 10 ottobre 2022 su Canale 5, Pamela Prati è finita nel mirino delle due opinioniste del reality show. La versione raccontata in diretta dalla concorrente non ha convinto Sonia Bruganelli e Orietta Berti che, senza mezzi termini, hanno espresso tutti i loro dubbi sul caso Caltagirone. La prima a prendere la parola è stata la cantante:

La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ti hanno raggirato? Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia raggirato.

Un pensiero condiviso anche dalla Bruganelli, che ha criticato duramente l'atteggiamento assunto dalla Prati al Gf Vip:

L’unico dubbio è quando lei ha fatto la copertina vestita da sposa. perché farsi fotografare con l’abito da sposa quando non aveva mai nemmeno visto lo sposo? Ti reputo molto intelligente quindi… Se ti dicono di fare una foto vestita da sposa e non hai mai visto l’uomo che dovresti sposare c’è qualcosa di strano. Non è che ti sei sentita in dovere perché non sapevi come uscirne? Non reagire così Pamela perché sbagli. Noi non ti abbiamo truffato, non ce la puoi avere con noi. Questo atteggiamento non è giusto nei nostri confronti. Noi ti diamo il beneficio del dubbio ci dovresti ringraziare, invece di fare tutta sta scena. Perché cavolo su e dai. Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi a guadagnarci soldi in televisione. Non hai guadagnato nulla da questa storia? E dai su ma dai, niente, andava gratis per la gloria. Pamè. Anche se fosse vittima non può parlarci così.

Leggi anche Edoardo Donnamaria è fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip, l'indiscrezione!

L'attacco delle due opinioniste della settima edizione del Gf Vip ha inevitabilmente provocato la dura reazione di Pamela, che ha sbottato provando a difendersi dalle accuse e a spiegare meglio la sua posizione:

E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi. [...] Tu cosa ne sai di cosa è giusto Sonia? Non hai provato sulla tua pelle queste cose. Reagisco così perché l’ho provato sulla mia pelle sappilo. Non ho guadagnato niente da tutto questo! Sarà bello il tuo modo di reagire che sei sempre aggressiva. Invece di essere solidale con le donne. Con tutte le donne sei aggressiva. Siete tutti professori della vita degli altri.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.