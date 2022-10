Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sta prendendo in giro Antonella Fiordelisi? ''È già fidanzato''

Gossip TV

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno per diventare una coppia? L’amore è nell’aria nella casa del Grande Fratello Vip ma la soffiata di Charlie Gnocchi mette tutto in discussione.

È nata una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip? Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini e, anche se il gieffino assicura che non si può parlare d’amore, al pubblico del programma di Canale 5 sembra tutt’altro. Peccato che Edoardo, almeno secondo Charlie Gnocchi, stia prendendo tutti in giro poiché fidanzato fuori dalla casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sta mentendo?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più intimi dopo che tra loro è scoccato il primo bacio. I fan del Grande Fratello Vip guardano con interesse questa nuova coppia, attendendo prima di dare un giudizio definitivo: se da una parte Antonella è diventata una delle concorrenti più amate dal pubblico grazie al suo esporsi per Marco Bellavia, dall’altra Edoardo non sembra convincere troppo i telespettatori.

In molti, infatti, credono che il gieffino non abbia intenzioni chiare nei confronti di Antonella, e che si sia avvicinato a lei solamente dopo aver visto che il pubblico la riteneva tra le più forti di questa edizione del Gf Vip. Interrogato da Wilma Goich e Charlie Gnocchi, Edoardo ha spiegato di non essere innamorato di Fiordelisi:

“Non è amore, che c’entra… L’amore si costruisce e chi ha mai detto di essere innamorato? Mi piace, di lei non c’è una cosa che mi dia fastidio”.

Antonella sembra essere della stessa idea, dato che vuole andarci con i piedi di piombo e ha ammesso che non sa se Edoardo l’ha colpita, o se si è avvicinata a lui non avendo in Casa un punto di riferimento. Mentre continuano le chiacchiere su questa coppia, Charlie lancia una bomba su Edoardo, raccontando che il volto di Forum è già fidanzato fuori e che sta prendendo in giro Antonella. Cosa ne pensate?

