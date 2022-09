Gossip TV

La moglie di Paolo Bonolis, al suo ritorno come opinionista al Grande Fratello Vip, stizzita contro Giulia Salemi "colpevole" di aver interrotto il suo primo intervento in puntata.

Lunedì 19 settembre scorso è andata in onda la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli al suo ritorno come opinionista. Quest'anno, nello studio rinnovato e ampliato di Cinecittà, c'è anche Giulia Salemi che ha il compito di tenere il filo conduttore dei social, da sempre scatenati tra meme e tweet riguardanti il programma.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli dopo la Volpe attacca anche Giulia Salemi: "Mi ha interrotto, volevo andarmene"

Ospite di Casa Chi, la moglie di Paolo Bonolis ha parlato del nuovo ruolo di Giulia Salemi. Alla Bruganelli non è affatto piaciuto l’intervento che ha fatto la Salemi nel momento in cui aveva preso parola per la prima volta:

Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci? No, perché? Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti… la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok!

L'imprenditrice non ha gradito essere interrotta e ha messo anche in dubbio l'autenticità del suo ruolo.

Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei poi si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?

Dopo l'astio della Bruganelli nei confronti di Adriana Volpe sarà quest'anno la volta della Salemi? Sembrerebbe probabilmente di sì. Parlando del suo ritorno come opinionista, ha dichiarato:

"Io avevo escluso il ritorno, perché ho cambiato idea? Vi dico la verità. Io nella mia vita mai stata coerente, niente di nuovo. Non immaginavo che ci sarebbe stata la possibilità di relazionarmi ad una persona come Orietta. Sto prendendo questa esperienza come crescita professionale nell’ambito televisivo.

