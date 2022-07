Gossip TV

Adriana Volpe commenta la conferma di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip.

Dopo l'annuncio ufficiale della conferma di Sonia Bruganelli come opinionista al Grande Fratello Vip nella prossima edizione, il popolo del web si è letteralmente scatenato.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli confermata come opinionista, arriva la reazione (con foto eloquente) di Adriana Volpe

Il ritorno della moglie di Paolo Bonolis non è stato accolto con grande entusiasmo e, sui profili social ufficiali del programma e delle varie pagine che hanno condiviso la notizia, ci sono stati numerosi commenti di dissenso. Anche sull'account ufficiale della stessa Bruganelli si possono leggere molti pareri negativi. Nella scorsa edizione, Sonia, affiancata da Adriana Volpe, non ha mai nascosto le sue preferenze o le sue antipatie e alla lunga questo atteggiamento forse non è piaciuto ai telespettatori (come nel caso del grande sostegno nei confronti di Soleil Sorge o Miriana Trevisan per la quale ha spesso avuto un atteggiamento molto ostile).

A tal proposito, proprio in merito alle critiche alla conferma della Bruganelli, Adriana Volpe, collega opinionista nella scorsa edizione, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un articolo di Gossiptv nel quale si legge il seguente titolo: "Gf Vip, ufficializza Bruganelli, tumulto web: valanga di critiche, Volpe difesa".

L'articolo è accompagnato da una foto che la ritrae proprio con Sonia e con il conduttore Alfonso Signorini. "Grazie, grazie, grazie per l'affetto che mi dimostrate sempre" ha aggiunto la Volpe.

Una replica, quella di Adriana Volpe, particolarmente eloquente. Non solo infatti il pubblico avrebbe avuto piacere nel rivederla al Gf Vip, ma l'ex opinionista probabilmente non a caso ha scelto di ringraziare i tanti sostenitori postando un articolo in cui si sottolineano le critiche sul ritorno della Bruganelli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.