Grande Fratello Vip, Soleil Sorge lancia una frecciata a Manuel Bortuzzo: "Ipocrisie invecchiate male"

Gossip TV

Manuel Bortuzzo finise nel mirino di Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge si è scagliata contro Manuel Bortuzzo. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip nella trasmissione Non succederà Più che hanno provocato la reazione immediata dell'influencer italo-americana sui social.

Soleil Sorge contro Manuel Bortuzzo dopo il Gf Vip, ecco perché

Manuel è finito nel mirino di Soleil. Tutto è nato dopo l'intervista rilasciata dall'ex gieffino nel programma radiofonico in onda su Radio Radio in cui è tornato a parlare della rottura con Lulù Selassié. Intervista iniziata con una frecciatina a Clarissa Selassié che nelle scorse settimane era finita al centro delle polemiche per aver saltato l’ospitata di Giada Di Miceli:

Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto possono essere certi che non dirò nulla della mia vita privata. Qua ci stava perché è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione per capire determinate cose. Ad oggi sono single, assolutamente [...] Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima.

Leggi anche La rivelazione di Antonino Spinalbese sulla sua partecipazione al Gf Vip

Il comportamento e le affermazioni di Bortuzzo non sono piaciuti alla Sorge, che ha deciso di intervenire sui social e lanciare una velenosa frecciata al suo ex compagno di gioco. L'ex concorrente del Gf Vip ha condiviso l’articolo di Biccy su Twitter ed ha scritto: "Utilizza più amore e meno odio” cit – Le ipocrisie invecchiate male". Parole che rimandano alla loro esperienza nella famosa Casa di Cinecittà, in occasione di alcune nomination palesi fatte da Manuel contro Soleil: "Nomino Soleil ma con un consiglio di cose che ho imparato grazie ai miei sbagli. È semplice dovrebbe utilizzare un po’ più di amore e meno odio". Arriverà una replica del diretto interessato?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.