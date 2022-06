Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese conferma: ''Alfonso Signorini mi vuole nel cast''

Gossip TV

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, conferma di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip.

Da diversi giorni il nome di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, è accostato alle Anticipazioni sul cast della settima stagione del Grande Fratello Vip. L’hair-stylist ha rotto il silenzio, confermando di esser stato contattato dalla redazione del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese conferma il gossip

La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare a settembre 2022 ma Alfonso Signorini è già alla ricerca dei nuovi Vipponi che accompagneranno gli spettatori di Canale5 per lunghi mesi. Dopo il successo delle ultime stagioni, il presentatore punta in alto e si vocifera sempre più insistentemente che voglia a tutti i costi Antonino Spinlabese nel cast. Saltato alla cronaca per la sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la figlioletta Luna Marì, Antonino ha espresso più volte il suo obiettivo di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per diventare un vero e proprio imprenditore, rinunciando ai flash dei paparazzi per una vita umile e semplice.

Vero è che Signorini, ricoverato in ospedale, è dotato di grandissima persuasione e dunque potrebbe aver anche strappato una conferma da Spinalbese per la prossima edizione del Gf Vip. A rivelare l’arcano ci ha pensato l’avventante hair-stylist che, raggiunto da GossipeTv, ha ammesso di essere stato contattato dalla redazione:

“Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

Al momento Spinalbese, beccato con la nuova fiamma dopo Belen, sembra aver detto no al Gf Vip anche a causa dei suoi molti impegni imprenditoriale, uno tra i quali il lancio della sua linea di beach wear maschile ma settembre è ancora lontano e Antonino ha tutto il tempo di ripensarci.

