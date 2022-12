Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge ha paura che Antonella Fiordelisi le rubi il posto'': l’ultima sparata di Luca Onestini

Gossip TV

Luca Onestini è convinto che Soleil Sorge sia contro Antonella Fiordelisi a causa della sua popolarità tra i fan del Grande Fratello Vip.

L’ingresso di Soleil Sorge come opinionista del Grande Fratello Vip, sebbene temporanea e per solamente due puntate, ha totalmente destabilizzato Luca Onestini e Antonella Fiordelisi. I due gieffini hanno preso malissimo le critiche della bionda influencer, lanciandosi in parodie di cattivo gusto e in congetture davvero affascinanti. Ecco cosa ha detto Luca su Soleil e Antonella.

Grande Fratello Vip, Luca Onestini è certo: Soleil Sorge è gelosa!

Sonia Bruganelli si è presa una piccola pausa del suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, lasciando per due puntate consecutive la sua poltrona a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, i conduttori del Gf Vip Party nonché a loro volta ex concorrenti, decisamente esperti delle dinamiche della casa di Cinecittà. Questo annuncio ha sconvolto Luca Onestini e Antonella Fiordelisi che hanno parlato malissimo di Soleil, dopo essere stati criticati dalla bella influencer che ha suggerito la loro mancanza di trasparenza nel gioco.

I due gieffini non l’hanno presa bene e si sono confrontati a più riprese sulla presenza di Soleil nello studio del Gf Vip, augurandosi ad alta voce di vederla presto lontana per poter riprendere il loro percorso senza una forte antagonista, a loro dire totalmente imparziale. Secondo Onestini, Soleil se la sarebbe presa con Antonella per un motivo ben preciso: la gelosia e la paura che la schermitrice possa prendere il suo posto.

“Sai perché ce l’ha con te? Lei è super competitiva, ha paura che le rubi il posto. A prescindere, a priori è andata contro di te […] Se vede una con carattere l’attacca. Dai ti ha puntato e io so anche perché. Speriamo torni presto Sonia ragazzi. Soleil non è oggettiva dai […]Non c’è un filo logico in quello che dice. Lei parla e non dice mai nulla ed è da sempre così. Non ha senso quello che dice”, riporta Biccy.

Una congettura decisamente affascinante quella di Onestini che, pur negando di essere un esperto dei reality show, non può negare la lista oggettiva di tutti quelli a cui ha partecipato tra Italia e Spagna ovvero non può negare l’evidenza. Stesso vale per l’oggetto della sua congettura: Soleil, che piaccia o meno questo è irrilevante, ha sfornato una stagione televisiva da urlo dopo il Gf Vip ed è ancora sulla cresta dell’onda, mentre Fiordelisi deve occuparsi di problemi ben più gravi come il fatto che a renderla preferita della casa sia stato il televoto truccato. O almeno così dimostrato alcuni post incriminati dei suoi fan, per i quali i telespettatori hanno chiesto l’immediato intervento della Codacons. Nelle ultime ore, inoltre, i Donnalisi hanno imitato Soleil facendola spazientire su Twitter.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.