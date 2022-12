Grande Fratello Vip, dopo la puntata Luca Onestini e Antonella Fiordelisi parlano malissimo di Soleil Sorge!

Gossip TV

Soleil Sorge, opinionista temporanea del Grande Fratello Vip, fa infuriare Luca Onestini e Antonella Fiordelisi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, presentatori del format Gf Vip Party, sono stati scelti da Alfonso Signorini come opinionisti momentanei, in sostituzione di Sonia Bruganelli assente per due puntate. L’ex gieffina ha espresso tutta la sua antipatia per Antonella Fiordelisi e Luca Onestini, i quali hanno sparlato di lei subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Luca e Antonella contro Soleil

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno fatto il loro trionfale ingresso nello studio, sostituti momentanei dell’opinionista Sonia Bruganelli che si è concessa un paio di settimane di relax in famiglia lontano dal programma. Come prevedibile, Soleil si è dimostrata un’opinionista spietata, commentando la querelle nata tra Luca Onestini, suo ex fidanzato, e Nikita Pelizon.

“Luca è un grandissimo giocatore di reality. È entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica offerta da Nikita, quando lei ha capito che c’era qualcosa che non andava se ne è lavato le mani, e ha manipolato tutti contro lei”.

Il commento non ha fatto piacere a Luca, che ha accusato Soleil di non essere imparziale nel suo giudizio. La bionda influencer, ignorando le proteste dell’ex, ha mostrato insofferenza anche nei confronti di Antonella Fiordelisi, sospettata di aver vinto grazie al televoto truccato. Dopo la diretta, sentendosi punti dal vivo dall’implacabile Soleil, Luca e Antonella hanno sparlato della nuova opinionista. Fiordelisi, ebbra di felicità per essere stata eletta la preferita dal pubblico, ha accusato Sorge di averla presa in giro per le sue frasi in latino, perché non capisce il latino, invitandola a prendere appunti. Onestini, invece, ha ammesso di non poter contare su un giudizio limpido da parte della sua ex:

“Era chiaro che Nikita aveva sparlato di Sarah con me. Eppure Soleil è venuta contro di me ancora, ma non mi ha mica stupito. Se voi mi date un pugno in faccia lei commenterà dicendo che è colpa mia che ho sbattuto contro la vostra mano. Lei farà sempre così fidatevi. Io sono sicuro che andrà sempre così”, riporta Biccy.

Chissà come commenterà Soleil nel corso della prossima puntata, soprattutto se i fan di Nikita si dimostreranno ancora più agguerriti contro Onestini, e il Codacons potrebbe scendere in campo dimostrando che i voti di Antonella sono falsati dai bot illegali.

