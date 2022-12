Grande Fratello Vip, Soleil Sorge replica all’imitazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: ''Imbarazzante''

Gossip TV

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria mettono in scena un’imitazione di Soleil Sorge, temporanea opinionista del Grande Fratello Vip, che replica furiosa su Twitter.

Dopo aver ricevuto qualche frecciatina nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sembra non riuscire a pensare ad altro che al fatto che Soleil Sorge non provi una particolare simpatia per lei. La schermitrice e il fidanzato Edoardo Donnamaria si lanciano in una parodia dell’opinionista momentanea del programma di Canale 5, e Soleil commenta infastidita su Twitter trovando l’appoggio dei fan.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro i Donnalisi

Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5. Antonella Fiordelisi è stata nominata preferita dal pubblico, anche se si grida al televoto truccato e i fan chiamano in causa il Codacons, spedendo Oriana Marzoli al televoto. Luca Onestini è stato ripreso da Soleil Sorge, opinionista momentanea insieme a Pierpaolo Pretelli, la quale non crede neppure ad una parola detta dal gieffino e lo accusa di aver manipolato gli inquilini di Cinecittà contro Nikita Pelizon, attaccando così una delle concorrenti più amate di questa stagione.

Soleil ha riservato commenti al vetriolo anche ad Antonella, che non l’ha presa bene e ha parlato malissimo della bionda influencer, lanciando accuse e ripensando più volte a quelle ricevute, tanto da intrattenersi con il fidanzato Edoardo Donnamaria in una strampalata imitazione dell’italo-americana. Sottolineando che Sorge non conosce il latino, senza apparente motivazione se non quella che l’ex gieffina le ha chiesto di smetterla di parlarlo perché è mortalmente noioso, Antonella ha cercato di enfatizzare il tono della sua rivale e il suo accento.

Su Twitter nessuno ha apprezzato il teatrino dei Donnalisi, decisamente più uniti che mai quando si tratta di spalleggiarsi contro eventuali rivali che potrebbero mettere a rischio la loro permanenza al Gf Vip. Anche Soleil ha voluto commentare, scrivendo: “Qualcuno spieghi loro che hanno trent’anni, imbarazzante”. Insomma, dato il clima che si sta creando, sembra che nella prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini ne vedremo delle belle, certamente uno scontro tra Soleil e Antonella terrà tutti con il fiato sospeso.

Qualcuno spieghi loro che senza l’accento sexy di Los Angeles l’imitazione non riesce. Le basi 😂



pic.twitter.com/Fjhf03FAQ0 — Jess (@lilcutiegremlin) December 27, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.