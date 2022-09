Gossip TV

Confermati da Alfonso Signorini e i due ex gieffini al timone del talk che accompagna le dirette del reality show.

È ufficiale. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli i due ex gieffini protagonisti, rispettivamente, della sesta e della quinta edizione del Grande Fratello Vip, saranno i conduttori del Gf Vip Party, talk che accompagna le dirette del reality show, trasmesso sul portale di Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del Gf Vip Party

La notizia era stata data in anteprima dal portale di Tv Blog, ed è stata confermata ufficialmente sul profilo Instagram di Alfonso Signorini, autore e conduttore del reality show. "Gfvipparty è qui la festa!”, ha scritto il conduttore con una foto insieme a Pierpaolo e Soleil.

La settima edizione del Gf Vip tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre con due appuntamenti settimanali in prima serata e la consueta diretta h24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity. Il reality targato Mediaset, sarà condotto per la quarta volta consecutiva da Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nelle vesti di opinioniste.

La nuova edizione si preannuncia la più lunga del programma, sembra infatti che l'azienda abbia deciso di tenere "reclusi" i concorrenti fino a maggio del 2023. Per quello che concerne il cast, al momento, ci sono solo pochi nomi ufficiali. Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi tra i vip pronti a varcare la porta rossa più famosa della tv.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.