Grande Fratello Vip: "Soleil Sorge è irrispettosa, Katia Ricciarelli mi ha delusa" parla la mamma di Francesca Cipriani

La mamma di Francesca Cipriani vuota il sacco su alcuni concorrenti del Gf Vip 6.

Francesca Cipriani è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso della showgirl ci ha pensato la mamma Rita De Michele che, intervistata per Novella2000, ha colto l'occasione per dire la sua anche su Aldo Montano, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Soleil e Katia nel mirino della madre di Francesca Cipriani

La mamma di Francesca ha rilasciato un'interessante intervista a Novella2000 in cui ha parlato della storia d'amore nata tra la figlia e Alessandro: "La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema. Ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro. Mi auguro che la storia duri. E’ un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Mia figlia è stata sempre una ragazza sensibile e adesso sta superando questi traumi piano piano".

La signora Rita ha poi continuato rivelando il suo pensiero su alcuni concorrenti della sesta edizione del Gf Vip come Aldo e Soleil: "Aldo Montano è davvero un signore educato e rispettoso. Un campione sportivo e si vede, perché riesce sempre a mettere tutti d’accordo. Chi invece non mi piace è Soleil Sorge, perché è irrispettosa nei confronti degli altri compagni. Anche quando ha fatto quell’esternazione infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi e poi di notte, io guardo ventiquattr’ore su ventiquattro la diretta, parla sempre in inglese, pronunciando tantissime parolacce. Questo è assurdo, come quando ha chiamato 'bit*h' Raffaella Fico in prima serata, consapevole che la figlia Pia, che capisce l’inglese, ci sarebbe rimasta male. Da mamma non posso accettare queste cose".

A proposito di Katia, la mamma della Cipriani ha dichiarato: "Sono rimasta un po’ delusa da Katia Ricciarelli, che è una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo. Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion. Ma stiamo scherzando?! Per fortuna mia figlia non entra mai in certe dinamiche, buon per lei, anche perché, credetemi, non saprebbe nemmeno farlo".

