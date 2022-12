Grande Fratello Vip, Soleil Sorge criticata per il suo libro: arriva la forte reazione sui social

Gossip TV

Soleil Sorge ha pubblicato il suo primo libro ma viene stroncato dalla critica. La concorrente del Grande Fratello Vip non reagisce bene.

Dopo il fortunato anno televisivo appena trascorso e dopo aver ottenuto il timone del Gf Vip Party, Soleil Sorge si è dedicata al suo primo libro edito Mondadori dal titolo “Il Manuale della Stron*a”. Mentre i fan della bionda influencer si sono affrettati ad acquistarlo, arriva una critica durissima a Soleil che non riesce a non replicare al vetriolo sui social.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge replica alle critiche sul suo libro

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima stagione televisiva di Mediaset, dopo il successo raccolto nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, ha tenuto banco a Cinecittà con il triangolo con Alex Belli, che ha lanciato una frecciata alla produzione, e Delia Duran, per poi approdare a La Pupa e il Secchione Show come giudice insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. Dopo aver preso parte al programma condotto da Barbara d’Urso su Italia 1, Soleil si è prestata anche come super naufraga a L'Isola dei Famosi, facendo impazzire gli spettatori ed Edoardo Tavassi con le sue mosse sensuali.

Ad inizio anno televisivo, invece, Soleil ha saputo di essere stata scelta per la conduzione del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, ed è stata entusiasta del nuovo progetto. Nel frattempo, Sorge ha dato alle stampe il suo primo libro edito Mondadori ovvero “Il Manuale della Stron*a”, che sta avendo tanto successo tra i fan mentre si guadagna qualche critica feroce dagli addetti ai lavori. Come riporta Biccy, Novella 2000 ha dedicato un pensiero decisamente poco positivo al libro della Sorge in una delle sue rubriche, dove leggiamo:

“Amazon è categoricamente chiaro, si legge: “Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon“. […] La cultura in questione è il libro di Soleil Sorge, la professionista dei reality. Il Manuale Della Str*nza nel sito di Mondadori viene presentato così “un libro ricco di consigli pratici, un vero e proprio manuale per imparare ad amarci e diventare la versione migliore di noi stessi: indipendenti, determinati e amabilmente str*nzi“. Mi fa piacere che Soleil sia amata, un tempo gli str*nzi li evitavi, oggi li puoi comprare con il bonus cultura. La cultura degli str*nzi?”.

Un affondo durissimo quello del giornalista che ha smontato la fatica letteraria di Soleil in poche, velenose, parole. La reazione dell’ex gieffina? Sorge ha letto i commenti furiosi dei suoi fan e ha commentato sarcasticamente, insinuando che il giornalista in questione non sappia neppure leggere.

