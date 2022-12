Grande Fratello Vip, Alex Belli lancia una frecciata al cast della nuova edizione: "Si promettono belle..."

Gossip TV

L'ex discusso gieffino Alex Belli critica i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è stato tra i protagonisti più amati e discussi del Grande Fratello Vip. Interpellato dai suoi fan sui social, l'attore ha smentito un suo possibile ritorno nella Casa di Cinecittà e lanciato una bella frecciata al cast della nuova edizione del popolare reality show di Canale 5.

Alex Belli critica il cast del Gf Vip

Dopo Anna Pettinelli, che ha duramente criticato sui social il comportamento di Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Alex Belli ha lanciato una velenosa frecciata al cast della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Senza mezzi termini, l'attore ha accusato i nuovi concorrenti di essere degli individualisti: "Ma perché dopo un'edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!!".

Belli, quindi, non sembra proprio apprezzare le dinamiche della nuova edizione del Gf Vip. Non solo. Il compagno di Delia Duran ha anche commentato l'ingresso dei nuovi concorrenti Riccardo Fogli e Milena Miconi: "Villa Arzilla il RITORNO! Si promettono belle dirette di burraco, scala quaranta e scopa!!".

Parlando di ex concorrenti, anche Patrizia Pellegrino è intervenuta sui social criticando l'esibizione di Katia Ricciarelli al Gf Vip. "A me pare che la Ricciarelli abbia leggermente stonato o mi sbaglio? Io cattiva? No per carità lei è stata una grande, ma stasera ha stonato un pò" ha scritto l'ex gieffina. Arriverà una replica da parte della soprano?

