L'ex corteggiatrice convinta che il bacio con Delia sia stata la prova che i coniugi Belli stiano architettando tutto.

Oggi, Soleil Sorge, dopo la notte movimentata di ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip, tra l'incontro ravvicinato con Delia e litigi con Alex, si è ritrovata a parlare con Katia Ricciarelli di quanto è successo.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge critica Delia Duran per averla baciata: "E' la prova che è tutta una stronzat*"

L'ex corteggiatrice, che ha dichiarato di aver baciato Delia per mettere in atto una provocazione, si è detta convinta che quest'ultima, con quel bacio, abbia dimostrato che quella dei coniugi Belli sia in realtà tutta una farsa.

Mi ha detto e fatto delle cose, proprio delle robe detto pesantissime ed invece è entrata qui ed ha invece rivalutato la mia persona, ha rivalutato tutto. Esatto. E questa è la dimostrazione. Puoi tu arrivare se ti fa male o se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quell’altra donna? Io no. Quindi questa è la prova che è tutto una grandissima str*nzata!

La Ricciarelli, che questa mattina ha affrontato Belli molto duramente, ha ribadito di non voler avere più niente a che fare con lui: “Io con lui non faccio niente, mi faccio condizionare. Il mio nome non lo metto vicino a lui. Pensavo fosse un momento così festaiolo, ma non ti puoi addossare tutta la colpa. È ora di finirla.”

“Alla fine la colpa è mia perché mi sono prestata. Continuava, continuava e continuava a provocarmi. Io lo sapevo. Avrei potuto evitare, alla fine è colpa mia che mi sono prestata”, ha ammesso Soleil. Per la cantante lirica, Alex e Delia hanno più colpe essendo più maturi, ha anche ammesso che credeva che l'attore fosse tornato per riprendersi la moglie ma entrambe si sono dette convinte che in realtà sia tornato solo per ripulirsi l'immagine. Soleil, ancora una volta, ha affermato di voler chiudere con lui e di non voler nemmeno un'amicizia.

