Grande Fratello Vip: nella notte scatta un lungo bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran, la reazione di Alex

Nuovo colpo di scena per il triangolo artistico del Grande Fratello Vip.

Nella tarda serata di ieri, durante la consueta festa del sabato sera organizzata dalla produzione, al Grande Fratello Vip, c'è stato un nuovo capitolo della infinita soap tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, il noto ormai triangolo del reality che tiene alta l'attenzione da ormai mesi. Complice l'alcol e la voglia di provocare, le due rivali, Delia e Soleil si sono scambiate un lungo bacio passionale in giardino.

L'influencer e la modella sudamericana, hanno dato vita ad un breve show, che il popolo del web ha soprannominato ironicamente "limone artistico".

"Il bacio è stato l'ennesima prova di questo: puoi tu donna ferita e tradita, arrivare a voler baciare quella donna che ti ha ferito?" ha commentato Soleil che già in passato aveva baciato Alex per provocarlo, intenzionata a chiudere (momentaneamente) il loro rapporto.

Il bacio tra Delia e Soleil non è naturalmente passato inosservato, soprattutto da Alex che nel corso della serata ha avuto diversi accesi scontri con la Sorge. L'attore lo ha commentato con Davide Silvestri:

“Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto ‘guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto

