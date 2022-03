Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta: "Sono stufa che mi attaccano così, basta!"

Gossip TV

La frustrazione di Miriana al Grande Fratello Vip e i consigli di Manila e Davide.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scosso e destabilizzato alcuni concorrenti. Tra questi anche Miriana Trevisan che ha rivelato a Davide Silvestri e Manila Nazzaro di essere rimasta molto male delle accuse ricevute in diretta.

Lo sfogo di Miriana Trevisan dopo la puntata del Gf Vip

"Sono stanca, è stata pesante per me ieri sera. La mia gentilezza la vedono come una fragilità. Cosa vogliono da me? Sono stufa che mi attaccano così" ha sbottato Miriana al Grande Fratello Vip rivelando di essere rimasta delusa dal comportamento assunto da Nathaly Caldonazzo e Delia Duran nei suoi confronti. "Non puoi aspettare che la gente ti dia sempre ragione. L'accanimento fa parte del gioco" le ha consigliato Manila.

Alla conversazione si è poi aggiunto Silvestri, che ha affermato: "Qualsiasi cosa fai sbagli. Fregatene. Ti capisco ma c’è gente che si commenta da sola". "Porterò sempre avanti la verità. Come dici te non c’è niente da fare" ha prontamente replicato la Trevisan non nascondendo il suo dispiacere per il trattamento ricevuto in puntata "Il tempo è galantuomo. Io non ho voglia di battaglie, sono arrabbiata con me mica con loro".

Leggi anche L'appello di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni

Notando in Miriana una forte frustrazione che continua ad assillarla, Manila ha deciso di affrontarla e spronarla a reagire: "Le persone come te e me non sono per questo show. Gli scontri sono belli, ma se non ci fosse quel conforto che da Miriana qui dentro non ci sarebbe solo costruzione. Non ci si può solo scontrare". "Il problema è che diciamo la verità" ha replicato Miriana convinta che la sua sincerità non venga sempre accettata e considerata come un valore aggiunto da non sottovalutare "Quelle che hanno avuto gli attacchi più forti siamo state io e te".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.