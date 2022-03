Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge calcolatrice, persona tremenda'': il durissimo affondo

Gossip TV

Mila Suarez si scaglia contro Soleil Sorge, lanciando pesanti accuse all’ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Protagonista discussa, quanto amata, della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha lasciato la Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla Finale, ma continua ancora a far parlare di sé. Questa volta, Soleil è finita nel mirino di Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, che riserva parole al vetriolo alla bella influencer.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez non risparmia Soleil Sorge

Soleil Sorge è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip ma è ancora una delle protagoniste più discusse della sesta edizione del reality show di Canale5. A Cinecittà, Soleil ha intrecciato una liaison pericolosa con Alex Belli, cambiando più volte versione dei fatti circa i propri sentimenti per l’attore, per poi ribadire di non aver mai provato null’altro che chimica e amicizia per lui. Soleil, inoltre, ha allontanato alcune amicizie importanti per poi dedicare un auguri speciale prima della Finale, facendo indispettire anche Alfonso Signorini che non ama questa versione pacifista della bionda influencer.

Mentre si prepara per vestire il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione, dove sarà presente anche il figlio di un reale, Soleil è finita nel mirino di Mila Suarez. L’ex compagna di Belli, infatti, ha parlato molto male di Sorge nelle sue Ig Stories, svelando: “Vorrei parlare di Soleil. Qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’hanno vista con il suo fidanzato. Quindi lei come dicono è impegnata, lei veramente è stata brava a fare il suo gioco, ma è molto falsa, ha doppia personalità. Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona. Lei è veramente una ragazza davvero tremenda, calcolatrice, un’attrice… Quindi non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei”, ha sbottato Mila.

Le critiche della showgirl potrebbero fornire un fantastico colpo di scena ai telespettatori di Canale5, dato che si mormora che Mila sarà nel cast del nuovo show di Barbara D'Urso e siamo certi che, nel caso fosse realmente così, Soleil non gliene farebbe passare una!

