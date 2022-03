La Pupa e il Secchione, nel cast il Figlio mai riconosciuto di un Reale

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sul cast de La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso su Italia1.

Barbara D’Urso è pronta per debuttare al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, con un format tutto nuovo e un cast stellare. La presentatrice ha anticipato la presenza del figlio di un personaggio noto, e nuove indiscrezioni svelano la sua identità e la sua discendenza reale.

La Pupa e il Secchione, svelata l’identità di un concorrente speciale!

La Pupa e il Secchione torna su Italia 1 in prima serata con Barbara D’Urso al timone di un’edizione tutta nuova, cambiata nel format e con protagonisti importanti, che vivranno in una magnifica villa dividendosi tra pupi, pupe, secchione e secchioni. La presentatrice ha anticipato la presenza di Gianmarco Onestini, fresco dell’esperienza nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi, che vestirà il ruolo di secchione. Barbara sarà affiancata da Antonella Elia e Federico Fashion Style, i giudici di questa stagione televisiva, mentre rimane incerta la presenza di Soleil Sorge che, eliminata da poche ore dal Grande Fratello Vip, dovrà decidere se accettare o meno l’offerta della conduttrice partenopea.

Nel frattempo, D’Urso ha svelato che tra i partecipanti de La Pupa e il Secchione di casa un “figlio di”, senza tuttavia rivelare altre informazioni cruciali. A fare luce sulla questione ci ha pensato Il Giornale, che ha riconosciuto Lorenzo Orsini nella descrizione della presentatrice, ovvero il figlio mai riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia.

“Da alcuni ambienti vicini alla nobiltà si vocifera che Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, imprenditore, autore del libro Casa Savoia:storia di una famiglia italiana, sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, abbia, oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, un figlio segreto. Sarebbe nato dalla relazione con un’avvocatessa. L’avrebbe conosciuta più di 20 anni fa. Avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale. Oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario. Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, 22 anni. Studia Legge, è quasi arrivato alla Laurea. E’ un ragazzo di grande talento, sia negli studi, che a livello musicale. Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto. Avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio sino all’età di 3 anni, cosa che avrebbe fatto. L’ultimo incontro tra& Lorenzo e il suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni. Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla. In art iamLollo G. Lorenzo ha, sul suo profilo Instagram, ben 137.000 followers. E’ molto attento alle cause sociali”, questo lo scoop.