Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a ruota libera: "Lulù e Jessica le più strateghe. Sophie? Una bella scoperta"

Gossip TV

Soleil senza freni sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane principessa etiope, che ha conquistato tutti con la sua dolcezza, ha battuto al televoto l'amatissimo Davide Silvestri aggiudicandosi così il montepremi finale.

La rivelazione di Sorge Sorge sulla finale del Gf Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ieri con la vittoria di Jessica. Una finale che non è stata proprio come sperava Soleil Sorge. Ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party, la bella influencer italo-americana, senza mezzi termini, ha infatti rivelato chi secondo lei non meritava di arrivare all'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini: "Più di uno, no vabbè scherzo. Non se la meritava la Duran".

La Sorge ha poi continuano parlando dei suoi ormai ex compagni di viaggio: "Su chi ho cambiato totalmente idea? Assolutamente Katia, perché prima di entrare me ne avevano dette di ogni. [...] Tutti erano convinti che io e lei avremmo litigato subito e invece è stato amore a prima vista, ci siamo scoperte e raccontate molto. Chi mi ha sorpreso in negativo? Alex Belli! Ovviamente scherzo. I Solex esistono certo ed esisteranno per sempre, fanno parte del percorso al GF Vip e le cose belle è bene ricordarle e tenerle nel cuore. La nostra chimica era talmente intensa, che si vedeva e molti sognavano e speravano in un amore. Anche noi ad un certo punto abbiamo sbandato e capito di non andare oltre. [...] Il bacio mi ha dimostrato che lui era preso davvero e che era tutto reale".

Leggi anche Jessica Selassié è la vincitrice del Gf Vip

A proposito dei finalisti della sesta edizione del Gf Vip, Soleil ha dichiarato: "Chi è il più stratega? Sono senza ombra di dubbio Jessica e Lulù che vogliono vincere dall’inizio da quando sono entrate. Hanno fatto di tutto per arrivare alla finale. Quindi sono contenta per loro che ce l’abbiano fatta. Loro e anche Davide ha il suo in questo e voleva arrivare. Dipende come fai le strategie. Un conto è dare il massimo, un altro è denigrare gli altri e sgomitare. Questa finale non mi piace, anche se sono felice per alcuni. Il mio sogno era quello di spegnere le luci. Ho sempre visto me, Davide, Alex, Katia, poi Sophie che è stata sorprendente come scoperta. Ci siamo scontrate, ma per me i rapporti sono belli se intensi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.