Grande Fratello Vip: il trionfo di Jessica Selassié, la vincitrice della sesta edizione

Gossip TV

La principessa etiope trionfa nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality targato Mediaset chiude l'edizione più lunga di sempre, con il trionfo annunciato, ma meritatissimo, della principessa etiope.

Jessica Selassié vince la sesta edizione del Grande Fratello Vip

La 27enne romana, nel corso della finalissima, ha sconfitto al televoto, nell'ordine: Giucas Casella, Delia Duran, Barù e infine Davide Silvestri, il concorrente che ha sfidato nell'ultima nomination.

Jessica, entrata come unico concorrente con le sorelle Lulù e Clarissa, discendente dei biblici di Re Solomone e della Regina di Saba, è la pronipote dell'ex imperatore di Etiopia. Ha conseguito due lauree, una in Giornalismo e una in Business economia e impresa alla John Cabot University. Nel suo percorso al Grande Fratello Vip, si è parlato di Jessica come quello di una donna in rinascita che è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori. La più grande della Selassiè, è stata sicuramente una scoperta per il grande pubblico. Nella Casa, si è innamorata di Barù, l'enologo toscano che non hai mai ricambiato totalmente il sentimento anche se, la loro storia, ha appassionato tutti, i "Jeru" sono stati sotto l'occhio indiscreto delle telecamere e del popolo del web che si sono innamorati di loro, divorando ogni minuto che hanno trascorso insieme.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorni, si è concluso dopo sei mesi e ben 49 puntate con il trionfo di Jessica Selassiè. Un successo di ascolti, share che ha premiato la rete e infuocato i social network, rendendolo, ancora una volta, una certezza granitica nel palinsesto Mediaset.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.