Grande Fratello Vip: Signorini rompe il silenzio sulla squalifica di Daniele Dal Moro, l'ex gieffino sbotta sui social

Daniele Dal Moro commenta sui social la diretta del Gf Vip: "La mia voglia di sfondare quella porta e piombare in Casa".

Alfonso Signorini ha aperto l'ultima puntata del Grande Fratello Vip parlando della squalifica dal gioco di Daniele Dal Moro. Le dichiarazioni del conduttore del reality show di Canale 5, però, non sono per niente piaciute all'ex tronista di Uomini e Donne che è intervenuto sui social per dire la sua.

Daniele Dal Moro contro il Gf Vip

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per i modi e i toni usati nei confronti di Oriana Marzoli. A cercare di far luce sulla questione ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che, parlando con l'influencer venezuelana nel corso dell'ultima diretta, ha svelato i reali motivi che hanno portato la produzione a prendere la decisione di squalificare il veneto:

Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti…purtroppo le colpe si pagano. "Lasciami, non mi piace, mi fai male": quando una donna dice ad un uomo "lasciami" è un dato sensibile. Quando lo raccontavi agli altri lo raccontavi come una cosa che non avevi gradito, che non avevi gradito quei modi.

Dichiarazioni che non sono per niente piaciute a Daniele. L'ex concorrente è infatti intervenuto su Twitter per commentare la diretta del Gf Vip: "La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa". Non solo. L'ex tronista ha colto l'occasione anche per giudicare la presenza in prima fila di Patrizia Rossetti, una delle concorrenti con le quali ha discusso più volte nella Casa: "Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma, Attilio, George, Salatino, Antonio al bar..". E ancora: "Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una p*rcata. Fine".

