Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi eliminata: la reazione sui social di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria commenta sui social l'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 20 marzo 2023, è stata a dir poco scoppiettante. A grande sorpresa di tutti, Sofia Giaele De Donà è stata proclamata terza finalista e Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal gioco. Risultato che ha provocato la reazione sui social di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi lascia il Gf Vip a un passo dalla finale

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco di Antonella Fiordelisi. Dopo essere stata la preferita dal pubblico per mesi, la concorrente salernitata è stata eliminata a un passo dalla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il risultato del televoto è stato influenzato dalla madre di lei che, dopo averla vista seriamente in crisi nella Casa, ha chiesto ai fan di non votarla.

L'uscita di scena di Antonella, che ha spiazzato tutti sia dentro che fuori la Casa del Gf Vip, è stata commentata sui social anche dal suo amato Edoardo Donnamaria: "Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo". La discussa concorrente della settima edizione, quindi, è uscita dalla famosa porta rossa di Cinecittà solo per via dell'intervento dei genitori.

Interpellata in studio da Signorini, che ha messo a conoscenza la ragazza sul gesto della madre, la Fiordelisi ha dichiarato: "Ho capito un a cosa, che non devo più lasciare il mio profilo Instagram ai miei genitori. Mai più il mio profilo Instagram alla mamma [...] É stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatta uscire".

