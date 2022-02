Grande Fratello Vip, Signorini mette alle strette Miriana Trevisan che conferma: ''Qui c’è un fantasma''

Gossip TV

Il presentatore del Grande Fratello Vip indaga sugli avvistamenti ultraterreni di Miriana Trevisan.

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono presenze misteriose e ultraterrene? A detta di Miriana Trevisan, Cinecittà sarebbe popolata da fantasmi che le appaiono chiaramente in lampi di percezione astrale. Dopo aver ammesso agli inquilini della casa di aver parlato con un’entità, Miriana è finita al centro delle polemiche e Alfonso Signorini ha deciso di indagare sulla questione.

Grande Fratello Vip, Miriana conferma: fantasma in Casa

Miriana Trevisan non ha mai nascosto di avere uno spiccato sesto senso, un dono che le permette di avere percezioni ultraterrene difficilmente spiegabili agli inquilini del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, Miriana ha annunciato di aver parlato con un fantasma, una donna che le è apparsa nel cuore della notte nella camera da letto, allarmando tutti coloro che condividono la stanza con la showgirl. Dato il clamore che ha fatto la notizia, Alfonso Signorini ha deciso di indagare sull’accaduto, chiedendo a Miriana una spiegazione più dettagliata.

Il presentatore, che ha accolto commosso Katia Ricciarelli diffidata dalle sorelle Selassié, ha chiesto alla Trevisan di parlare della misteriosa donna fantasma che turba la quiete della Casa, ammettendo che in più di un’occasione concorrenti delle passate edizioni hanno avvistato l’entità. “Sì ho visto qualcosa, questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Vedo un’entità femminile, io la vedo così… Una donna sui 45 anni, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire”, ha raccontato Trevisan. I fan del Gf Vip si sono divisi tra coloro che credono ai poteri della showgirl e coloro che sono molto scettici a riguardo, ma nessuno potrà mai sapere se Miriana sta o meno dicendo la verità sulle sue percezioni.

