Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli insulta le sorelle Selassié: arriva la Diffida per la soprano

Lulù Selassié, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, annuncia provvedimenti legali per Katia Ricciarelli.

Puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip, che ha portato in scena diversi scontri all’ultimo insulto durante la prima serata su Canale5. Prima di scoprire il verdetto del televoto e lasciare la Casa, Katia Ricciarelli si è scagliata molto duramente contro Jessica e Lulù Selassié, che adesso invocano provvedimenti legali contro la soprano.

Grande Fratello Vip, provvedimenti legali per Katia Ricciarelli!

Katia Ricciarelli è senza dubbio il personaggio più controverso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, apprezzata per la sua grande artisticità e la sua profonda cultura, disprezzata per i modi burberi, offensivi e per le frasi razziste che ha elargito con tanta facilità ad alcuni inquilini della Casa. Dopo mesi di proteste e polemiche, Katia è stata eliminata al televoto e ha fatto il suo trionfale ingresso nello studio del reality show di Canale5, trovando Alfonso Signorini quasi in lacrime per lei. Prima di abbandonare il Gf Vip, Katia è stata protagonista di uno scontro infuocato con le sorelle Selassié, turbata da un confessionale di Lulù che ha suggerito a Davide Silvestri di aiutare Katia a capire quando le sue parole sono esagerate.

“Tu come ti permetti di dire a Davide che deve insegnarmi le cose o dirmi cosa dire? Ma tu ti rendi conto delle battaglie che hai fatto qui dento offendendo tutti, tua sorella compresa? […] Quindi non accetto consigli da te. Ma tu ti sei vista quando gridavi come una pazza in puntata e nessuno poteva parlare? Impara anche tu l’educazione allora”, ha sbottato Katia. “La prima a offendere sei tu. Poi si può imparare da tutti, anche da bambini e ragazzi giovani. Semplicemente intendevo dire che quando sbagli - riporta Biccy - Davide da amico potrebbe dirti che esageri. Tu sei la prima che hai detto cose bruttissime a tante persone e da persona grande dovresti essere da esempio. La tua cosa più carina è stata dirmi che devo tornare al mio paese. Sì lo so che sono brava e tu sei brava a dire cose razziste alla persone!”, ha replicato Lulù. Mentre durante la pubblicità Katia si è lamentata per lo scambio di battute con la principessa etiope, dandole nuovamente un appellativo razzista, Jessica è intervenuta per difendere il punto di vista della sorella e Ricciarelli ha perso del tutto la pazienza.

“Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo. Voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto. E poi tu chi sei Jessica che non ha neanche la dignità di non andare così dietro a d un uomo. Porello Barù, meglio che cambia aria”, ha esclamato la soprano lasciando Jessica, che ha messo in guardia Antonio da Nathaly, molto dispiaciuta. Dopo la diretta, le sorelle Selassié hanno commentato gli insulti di Katia e Lulù ha dichiarato di voler prendere provvedimenti legali contro la soprano: “Non soltanto Nathaly, voglio che venga diffidata anche Katia Ricciarelli. Certo che dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia domani faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che lei parli di me”. Cosa ne pensate?

