Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan parla con un Fantasma: concorrenti sotto shock

Gossip TV

Miriana Trevisan raconta di aver visto un fantasma nella casa del Grande Fratello Vip ed esplode il caos.

Miriana Trevisan ha raccontato di avere delle percezioni sovrannaturali, cimentandosi in sedute spiritiche e leggendo il futuro ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, Miriana ha iniziato a parlare da sola, sostenendo di dialogare con un fantasma e terrorizzando gli inquilini di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan terrorizza la Casa

Miriana Trevisan è il punto d’incontro tra il mondo dei vivi e quello delle ombre? La showgirl non ha fatto mistero di essere dotata di uno spiccato sesto senso e, durante i lunghi mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, si è cimentata già volte nella lettura del futuro, regalando perle trash al pubblico e mettendo a disagio più di un concorrente. Poche ore fa, mentre tutti si accingevano a occupare i propri letti, Miriana ha iniziato a parlare da sola mettendo in allarme Sophie Codegoni e Barù, cacciato dal letto di Jessica.

I gieffini hanno chiesto spiegazioni a Trevisan che ha rivelato di aver visto un fantasma e di aver parlato con questa entità. "C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”, queste le parole di Miriana riportate da Biccy. Inutile dire che Sophie e Barù sono rimasti scioccati dalla rivelazione della gieffina, anche se non è la prima volta che si assiste alla percezione dell’occulto nella Casa.

Ricordiamo i riti pagani di Fernanda Lessa, che fecero infuriare Antonella Elia al punto da accusare la rivale di praticare il voodo, ma anche l’avvistamento di una donna vestita di nero di Guenda Goria, che fece commuovere Elisabetta Gregoraci convinta che il fantasma fosse collegato al suo passato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.