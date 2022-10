Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Gossip TV

La sintonia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è alle stelle: baci e coccole per i due gieffini. E'nata la prima coppia della settima edizione del Grande Fratello Vip?

Dopo qualche giorno di titubanze e incertezze, è arrivato il primo, attesissimo bacio tra i due Vipponi del Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ritrovati infatti in salone e separati dal gruppo, dopo un lungo abbraccio si sono scambiati il tanto sospirato e desiderato bacio. La Fiordelisi nei giorni scorsi aveva mostrato qualche dubbio nei confronti dell'ex colto di Forum, ammettendo di non fidarsi molto di lui e di non essere sicura di avere un grande trasporto fisico nei suoi confronti.

L'infuencer, parlando con Attilio Romita aveva lasciato intendere di essere attratta da Edoardo solo caratterialmente ma di non riuscire a lasciarsi andare completamente frenata anche dal non voler bruciare immediatamente le tappe. Dopo qualche giorno in cui si sono mostrati distanti, Antonella ha confessato di aver sentito la sua mancanza. Rimasti soli, si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni fino ad arrivare alla passione.

Intanto, fuori dalla Casa, si parla di un possibile fidanzato di Antonella Fiordelisi: lui è Gianluca Benincasa e, stando a quanto riportato da The Pipol Gossip e da Deianira Marzano, avrebbe commentato in maniera ironica la vicinanza tra la fidanzata ed Edoardo:

"Gianluca Benincasa, fidanzato dell’attuale concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi - si legge su Instagram - ha commentato in modo sarcastico la vicinanza tra la ragazza ed Edoardo Donnamaria. “Sono felice se tu sei felice” scrive su Instagram pubblicando uno scatto insieme"



