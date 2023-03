Grande Fratello Vip, Sarah Nile mamma bis, il racconto drammatico: "Ho rischiato di perdere mia figlia..."

Gossip TV

L'ex modella e concorrente del GFVip, Sarah Nile è diventata mamma della piccola Evah, ma la gieffina ha raccontato che il parto della sua secondogenita è stato molto difficile e ha rischiato di perdere sua figlia. Ecco cosa ha detto.

L'ex concorrente del GFVip, Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta: domenica, 19 marzo, ha dato alla luce la secondogenita, la piccola Evah, avuta dal compagno Pierluigi Montuoro. Ma la gieffina ha anche rivelato che il parto non è stato per nulla semplice e ha rischiato di perdere la sua bambina.

Grande Fratello Vip, Sarah Nile e il drammatico racconto del parto

Il 19 marzo è nata la piccola Evah, secondogenita del coppia formata da Sarah Nile e Pierluigi Montuoro, già genitori del piccolo Noah. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex gieffina, con un post su Instagram:

"E all'improvviso sei arrivata tu...domani appena starò meglio, vi racconterò di quest'altra avventura a sorpresa"

La modella ha celebrato la nascita della figlia con un video pubblicato su Instagram in cui si mostra con la piccola Evah tra le sue braccia. L'ex concorrente del GFVip ha rivelato che il parto della sua bambina non era previsto in questi giorni ed è stato molto difficile:

"Primi attimi di vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima di nascere. Non dovevamo conoscerci ieri, ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore ha deciso di fare un cesareo d'urgenza. Avevi due giri di cordone intorno al collo. Con te, Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo raggiunto con tanta fatica. La PMA è un percorso stancante e difficile, ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo. Sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata!"

In un'intervista a Fanpage, Sarah Nile ha rivelato che avrebbe ricorso alla PMA, la procreazione mediamente assistita, per poter diventare di nuovo mamma. Un percorso non facile, per il quale è stata molto criticata, ma che le ha regalato un'altra gioia, la sua piccola Evah.

