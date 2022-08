Grande Fratello Vip, salta l'ingresso di Patrizia Groppelli? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Patrizia Groppelli fuori dal cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Tuttavia, stando a quanto riportato da varie fanpage del reality show condotto da Alfonso Signorini, pare che sia saltato l'ingresso della nota opinionista televisiva e imprenditrice Patrizia Groppelli.

Patrizia Groppelli fuori dalla settima edizione del Grande Fratello Vip? Se Dagospia aveva confermato la partecipazione dell'opinionista al reality show di Canale 5, nelle ultime ore la pagina Instagram gfvipnews ha smentito la notizia: "Mi è stato riferito che non farà più il Grande Fratello Vip. Non chiedetemi ulteriori dettagli perchè so davvero solo questo, non so più che pensare quest’anno".

Come riporta Lanostratv, a rivelare i dettagli del mancato ingresso della Groppelli ci ha poi pensato la pagina adoroivipponi: "Per cause di forza maggiore la piccante opinionista ha dovuto rinunciare a prender parte al reality di Canale 5". Sarà davvero così? Al momento, oltre a Giovanni Ciacci, gli unici certi sembrano essere Carolina Marconi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria.

Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da DiPiù, e riportate da Biccy, pare che anche una famosa cantante sia pronta a entrare nella Casa del Gf Vip. Stiamo parlando di Wilma Goich, l'artista che ha segnato la storia della musica italiana con I Vianella.

