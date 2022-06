Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di Federico Fashion Style che rimane fuori dal piccolo schermo!

Gossip TV

Sembra che vi sia un cambio di programma per Federico fashion Style, che rischia di non vedere più Grande Fratello Vip né il suo programma su Discovery.

Sembra che l’improvviso successo televisivo di Federico Fashion Style stia dando risultati negativi alla lunga. L’hair-stylist di Anzio, infatti, non solo avrebbe perso il posto nel cast del Grande Fratello Vip, ma sarebbe anche stato fatto fuori dalla nuova programmazione di Real Time.

GF Vip, Federico Fashion Style non ci sarà?

Sembrava ormai certa la presenta di Federico Fashion Style nella settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5, condotto da Alfonso Signorini, e invece è tutto da rifare. Il presentatore sta lavorando al cast della nuova stagione, certo di poter fare il colpaccio con alcuni protagonisti decisamente trash come Antonella Fiordelisi e il suo storico ex fidanzato. Tanti i possibili candidati che potrebbero mettersi alla prova nella casa di Cinecittà, e c’è anche qualcuno che si auto-candida come l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli che proprio non vede l’ora di fare il suo ingresso al Gf Vip. Così, nelle ultime settimane, si è parlato anche della presenza certa di Federico Lauri in Casa, e invece secondo Pipol l’hair-stylist di Anzio non ha ottenuto l’ingaggio.

“Era con un piede nella Casa, Federico Fashion Style, ma secondo gli ultimi rumor l’hair- stylist che quest’anno ha partecipato a Ballando con le Stelle e come giudice a La Pupa e il Secchione Show – rischiando una forte sovraesposizione mediatica – si ritroverebbe senza una trasmissione. Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce. Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio? Noi speriamo di no”.

Secondo l’indiscrezione dunque, Federico avrebbe ottenuto fin troppi ruoli in televisione nel corso dell’ultimo anno, diventando un prezzemolino pericoloso, la cui presenza non può assicurare la buona riuscita del format. Ma sarà veramente così? Non resta che attendere l’annuncio del cast del GF Vip per scoprirlo.

