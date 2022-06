Grande Fratello Vip, nel cast Antonella Fiordelisi con il suo discusso Ex!

Gossip TV

Antonella Fiordelisi, volto di Temptation Island, entra nella casa del Grande Fratello Vip insieme al suo ex fidanzato.

Si accendono i riflettori sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta lavorando al cast della nuova stagione del reality show di Canale5 e, secondo voci di corridoio sempre più insistenti, ci sarebbe anche l’ex volto di Temptation Island, Antonella Fiordelisi, tra i Vipponi selezionati dal presentatore. Con lei anche il suo discusso ex fidanzato, protagonista de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1.

GF Vip, anticipazioni: Antonella e Lenticchio nel cast?

Alfonso Signorini è pronto a portare a casa un nuovo anno di successo, di share a picchi stellari e risposta sui social degna di un evento a livello mondiale con il suo Grande Fratello Vip. L’asticella si alza anno dopo anno, riscontro positivo dopo riscontro positivo, e Signorini non è solito farsi trovare impreparato. Dopo aver parlato del ruolo di opinionista di Katia Ricciarelli, Signorini si è messo a provinare Vipponi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale5, tra i quali ci sono i nomi quasi certi di Asia Gianese, Alvaro Vitali e Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez nonché padre della figlia dell’argentina, Luna Marì.

Sembra, tuttavia, che a Cinecittà ci sia posto anche per una esplosiva coppia di ex fidanzati, quella formata da Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, ormai lontani da diverso tempo non senza qualche polemica. Antonella, classe 1998, sangue partenopeo e bellezza prorompente, è un’influencer decisamente affermata dopo la sua partecipazione a Temptation Island e dopo la love story con Lenticchio. Lui, invece, continua a fare avanti e indietro sul piccolo schermo, presentandosi ad esempio nel cast de La Pupa e il Secchione Show, per poi tornare nei salotti della d’Urso per parlare della crisi con Drusilla Gucci, superata anche grazie alla preoccupazione per il nuovo intervento che deve affrontare.

Al momento, da parte di Antonella e Francesco nessuna conferma sulla partecipazione al Gf Vip, ma non è un mistero che entrambi coglierebbero al volo l’occasione di vivere questa avventura televisiva su Canale5. Sebbene non vi sia stata una vera e propria guerra mediatica, la coppia non si è lasciata nel migliore dei modi e si prevedono scintille in casa!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.