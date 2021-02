Gossip TV

Dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello cerca il chiarimento con Rosalinda Cannavò che chiude per sempre.

Nel corso dell’ultima Puntata del Grande Fratello Vip si è consumato l’ennesimo colpo di scena, che ha lasciato i fan del reality show di Canale5 totalmente spiazzati. Dopo aver confessato il suo amore per Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha spedito l’amata in Nomination sconvolgendo tutti. Nella notte, Rosalinda chiude per sempre con la modella, per poi smascherare pubblicamente la sua sordida strategia.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò chiude con Dayane Mello

A pochi giorni dalla Finale del Grande Fratello Vip, i protagonisti della quinta edizione del reality show di Canale5 regalano al pubblico un colpo di scena incredibile. Dopo giorni passati a discutere, chiarirsi per poi affrontarsi nuovamente senza esclusione di colpi, Dayane Mello ha confessato in diretta Tv di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana, commossa per la dichiarazione d’amore dell’amica, ha chiesto perdono per non aver capito prima l’intensità dei sentimenti della modella brasiliana e il tutto è stato suggellato da un abbraccio pieno di passione. Insomma, una scena idilliaca che ha fatto sognare i fan delle Rosmello e ha fatto letteralmente esplodere Twitter. Dopo aver dovuto affrontare l’eliminazione di Andrea Zenga, con il quale è sbocciato un flirt inaspettato, la Cannavò ha subito una vera e propria coltellata alla schiena: Dayane l’ha spedita in Nomination. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e ha indispettito non poco Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno dovuto sopportare le ramanzine della modella per la querelle con Maria Teresa Ruta, per poi assistere ad un tradimento in piena regola.

Leggi anche Tommaso e Stefania durissimi con Dayane Mello

Grande Fratello Vip, nella notte Rosalinda smaschera Dayane Mello

Conclusa la diretta, Dayane ha provato a giustificarsi e ha cercato il confronto con la Cannavò che, invece, non ha alcuna intenzione di perdonarla e sbotta: “Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita. […] Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro. Non devo vergognarmi proprio di nulla. Ti rispondi da sola e tutto viene a galla. Ti dimostri per quella che sei”. Non paga, Rosalinda mette nei guai l’ormai ex amica rivelando che le sue dichiarazioni d’amore sono palesemente finte, dal momento che la Mello ha cercato in tutti i modi di piazzarla con il fratello. “Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Poi mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite? Tempo fa mi ha detto che sarei stata perfetta per lui […] Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta. Samantha sta nel mezzo per cosa? A me non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso”. Nel frattempo il televoto di venerdì si preannuncia essere uno dei più difficili degli ultimi tempi: chi tra Rosalinda e Stefania sarà salvato dal pubblico?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.