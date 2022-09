Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "È stato un viaggio dentro me stessa molto difficile"

Gossip TV

L'ex gieffina Rosalinda Cannavò pubblica il suo primo libro.

Nuovo e importante progetto per Rosalinda Cannavò. Dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi come conduttrice del format Casa Chi, la bella e giovane attrice è pronta ad approdare nel campo dell’editoria. Il prossimo 27 settembre, infatti, uscirà il suo primo libro che si intitolerà Riflesso di me.

La confessione di Rosalinda Cannavò

Il prossimo 27 settembre 2022 uscirà il primo libro di Rosalinda Cannavò, Riflesso di me. L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di condividere la notizia con i fan più affezionati e spiegare loro il motivo che l'ha spinta a raccontare alcuni momenti traumatici della sua vita:

Eccomi qua, non so quante volte ho fatto queste storie per cercare di trovare le parole giuste e contenere la mia emozione che è davvero tantissima. Alcune di voi hanno già capito di cosa sto parlando perché hanno spulciato su Amazon e hanno trovato quello che vi sto per dire. Questo progetto era un sogno che avevo in mente da tantissimi anni, ma non soltanto in mente ma soprattutto nel mio cuore. E’ un progetto che mi ha spinta ad analizzarmi tantissimo, a fare un viaggio difficile dentro me stessa e nel mio passato, per cercare di tirar fuori degli eventi molto traumatici. Il volume si intitolerà “Riflesso di me” e sarà disponibile a partire dal 27 settembre.

Leggi anche Sophie Codegoni parla della proposta di nozze di Alessandro Basciano

Ho realizzato un libro dove racconto il periodo più difficile della mia vita cioè la mia lotta contro l’anoressia - ha spiegato Rosalinda - E contro anche un disturbo alimentare che si chiama “binge eating” che spiegherò all’interno del libro. Il mio vuole essere un racconto personale, della mia esperienza, non vuole essere un manuale sui disturbi alimentari perché è solo la mia esperienza. [...] Ed è stato realizzato solo ed esclusivamente per poter essere di aiuto a chi lotta contro un disturbo alimentare, a chi ne ha sofferto e quindi si può ritrovare nelle mie parole. Oppure a chi ha vicino delle persone che soffrono di disturbi alimentari. E’ stato un viaggio dentro me stessa molto molto difficile, perché purtroppo quando si subiscono dei traumi, a volte hai dei vuoti di memoria e non ricordi gli eventi. Quindi mi sono sforzata tantissimo e l’ho fatto solo ed esclusivamente pensando e sperando che questo libro possa essere di aiuto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.