Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Dayane mi ha pugnalato e buttato nel ce**o, io l'ho sempre giustificata" (VIDEO)

Rosalinda in lacrime rivela a Samantha di non riuscire a perdonare Dayane.

Tempo di bilanci al Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò. La giovane attrice siciliana ha confessato di non avere nessuna intenzione di perdonare Dayane Mello per averla mandata al televoto contro Stefania Orlando e per l'atteggiamento incoerente e scorretto assunto nei suoi confronti nelle ultime settimane.

Rosalinda Cannavò non perdona Dayane Mello, lo sfogo al Gf Vip

La nomination di Dayane ha profondamente ferito Rosalinda che, parlando con Samantha De Grenet, le ha rivelato di avere le idee molto chiare e di non riuscire a perdonare quella che credeva fosse la sua migliore amica: "Come lei ha avuto dei dubbi su di me, anche io a un certo punto mi devo dare degli schiaffoni in faccia e dirmi ‘Svegliati'. Posso dubitare anch'io o devono solo dubitare gli altri di me? Devo stare muta, fare il cane e basta?". La showgirl ha provato a farla ragionare: "Solo voi potete sapere in cuor vostro cosa vi ha legato".

"Sono state continue pugnalate" ha continuato la Cannavò con la voce rotta dal pianto "Ho sempre fatto io un passo nei suoi confronti. Ho sempre avuto fin troppa sensibilità con lei. L'ho sempre giustificata anche quando non era giustificabile. Non mi si può buttare così come una scarpa vecchia. Perché quando lei aveva bisogno di energie nuove, io muta me ne stavo, in un angolo. Quando invece io incontro una persona che mi fa stare bene, lei mi butta in un cesso. Mi ha infangata. Non mi può attaccare sul personale, come se avessi finto tutto e avessi messo in gioco la mia vita fuori per creare una strategia e usare un ragazzo qua dentro. Lo ha detto continuamente a tutti".

"Io ho le idee molto chiare e nette e non me le si può cambiare, perché ci sono cose che non mi tornano" ha aggiunto Rosalinda cercando di spiegare a Samantha i motivi del suo malessere "Mi dispiace, tu sai che voglio bene a Dayane, però mi sono sentita presa in giro e nonostante questo quando l'ho vista piangere sono andata da lei. Però quello che penso, lo porterò avanti".

