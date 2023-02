Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini? La confessione della modella

Gossip TV

Ivana Mrazova si sbilancia su Luca Onestini al Grande Fratello Vip: "Io pensavo di sposarlo".

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 6 febbraio 2023 su Canale 5, ha visto il tanto atteso ritorno nella Casa di Cinecittà di Ivana Mrazova. Un ingresso che ha letteralmente spiazzato Luca Onestini, il quale non è riuscito a nascondere l'emozione.

Ivana Mrazova vuole rimettersi con Luca Onestini? Parla lei

A distanza di sei anni dalla sua prima partecipazione, Ivana Mrazova è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip dove ha ritrovato anche Luca Onestini. Parlando con Nikita Pelizon dopo la diretta, la bella modella ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a rimettersi in gioco e le sue reali intenzioni nei confronti del suo ex fidanzato:

Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno.

La reazione di Onestini non è passata inosservata alla Pelizon, che ha fatto notare alla Mrazova che il suo ex potrebbe provare ancora qualcosa per lei:

Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te. Credo di sì lo vedo e penso questo. Lui ha detto parole forti ‘lei è la mia ultima’. Quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento. Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto. Però spero questo, vediamo dai. Perché quando lui ha letto la tua lettera, ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante. A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazione. Perché non volevo che succedesse tutta quella roba lì che hai visto...

