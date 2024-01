Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma per Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo: la Foto conferma i rumors

Gossip TV

È ritorno di fiamma per una delle coppie più discusse del Grande Fratello Vip. Lulù Selassie pubblica una foto su Instagram che fuga ogni dubbio sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo.

Gli appassionati del Grande Fratello Vip ricordano senza dubbio la love story tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, love story che ha catalizzato l’attenzione del pubblico durante il loro percorso nel reality show di Canale 5 ma anche dopo, quando i due si lasciarono pochi mesi dopo la fine del programma e lo sportivo ufficializzò l’addio tramite un comunicato Ansa. Bene, sembra che adesso tra Lulù e Manuel sia ritorno di fiamma!

Grande Fratello Vip, Lulù Selassie conferma: di nuovo amore con Manuel Bortuzzo

Tra le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip che maggiormente hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e del mondo del gossip, quella formata da Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo merita una menzione speciale. I due giovani si sono innamorati ma l’insistenza iniziale della principessa etiope aveva creato non poche polemiche, portando Manuel ad allontanarsi per poi tornare sui propri passi. Tira e molla hanno caratterizzato questa relazione, sino alla fine del Gf Vip, quando entrambi sono apparsi molto innamorati e pronti a mettere su famiglia al più presto, parlando anche di adozione e matrimonio.

Poi, nell’aprile 2022, Manuel ha fatto sapere ai fan attraverso un comunicato Ansa di aver messo fine alla relazione con Selassie, e da lì una valanga di gossip da entrambe le parti, anche se al pubblico era apparso piuttosto chiaro che Lulù fosse quella rimasta maggiormente scottata dalla situazione. Bortuzzo, nel frattempo, ha conosciuto una nuova ragazza e ha ufficializzato la relazione e proprio a questo punto Alessandro Rosica ha sganciato una bomba colossale.

Secondo l’esperto di gossip, infatti, i due non si sarebbero mai lasciati ma sarebbero stati costretti a nascondere la loro relazione, incontrandosi di notte lontano da occhi indiscreti. La notizia, ripresa anche da Chi poche settimane dopo, sembrava poi essere confermata poche settimane fa dalla stessa Lulù, che si è ripresa nelle sue Ig Stories con un bracciale con la scritta “Manuel”, insospettendo non poco i fan della coppia che non hanno mai smesso di sperare di vederli ancora insieme. Tornata al centro delle indiscrezioni, Lulù ha deciso di fare un gesto forte e pubblicare una foto mano nella mano con Bortuzzo, tagliando volutamente il volto dell’ex gieffino che tuttavia è riconoscibile dai tatuaggi. Insomma, sembra che l’amore abbia trionfato ma ora tutti vogliono sapere cosa è successo davvero tra loro in questi lunghi mesi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .