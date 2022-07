Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa riceve una pioggia di insulti e se la prende con le altre presentatrici!

Gossip TV

Rita Dalla Chiesa presa di mira dopo l’ipotesi Grande Fratello Vip. La presentatrice chiede solidarietà.

Rita Dalla Chiesa ha confermato la sua intenzione di vagliare l’offerta di Alfonso Signorini, che la vorrebbe nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, gli haters si sono scatenati contro la presentatrice, che ha replicato alle offese e ha ammesso che avrebbe voluto vedere maggior difesa da parte delle sue colleghe.

Grande Fratello Vip, l’ira di Rita Dalla Chiesa

Pochi giorni fa è trapelata un’indiscrezione molto interessante sul cast del Grande Fratello Vip, confermata poi dalla diretta interessata che ha ammesso di essere in contatto con Alfonso Signorini e di star valutando la sua offerta. Stiamo parlando della possibilità che Rita Dalla Chiesa accetti di diventare una concorrente ufficiale del reality show di Canale5. Una possibilità non da poco, dato che la presentatrice e giornalista è amatissima e porta con sé un bagaglio ventennale di esperienza nel piccolo schermo.

Mentre Signorini conferma il terzo concorrente ufficiale, alcuni leoni da tastiera di sono divertiti a criticare apertamente Rita sui social, lanciando accuse sempre più pressanti e pesanti che hanno fatto molto male alla conduttrice. Rita, come confessa nell’intervista al settimanale Nuovo, si sarebbe aspettata maggiore partecipazione da parte delle sue colleghe, essendo lei stessa una donna che difende sempre le altre donne senza farsi remore.

“Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità… Le mie colleghe sono attaccate al potere e hanno una paura tremenda di perdere il posto al sole, io invece no…Per questo motivo dico sempre quello che penso, le difendo sempre quando viene tolto loro un programma ingiustamente o vengono coinvolte in falsi gossip”.

La presentatrice ha lanciato un duro messaggio alle sue colleghe, e chissà che nelle prossime ore qualcuna non spezzi una lancia a favore della partecipazione di Rita al Gf Vip. Nel frattempo, la conduttrice invita a critiche costruttive che, soprattutto, non riguardino le ingiurie che alcuni hanno scritto nei suoi confronti e in quelli del padre defunto.

