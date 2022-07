Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa conferma di essere stata contattata da Signorini: ecco la sua decisione

Gossip TV

Rita Dalla Chiesa parla della possibilità di prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

La notizia che confermava Rita Dalla Chiesa papabile concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web, lasciando i fan del reality show di Canale 5 senza parole. La giornalista e presentatrice ha preso la parola per raccontare cosa ha risposto alla proposta di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio sulla sua partecipazione

Si delineano le forme della settima stagione del Grande Fratello Vip, si susseguono anticipazioni sempre più scottanti e imprevedibili, mentre vengono confermate Sonia Bruganelli e Orietta Berti come nuove opinioniste, per la gioia dei fan della moglie di Paolo Bonolis e la rabbia di coloro che avrebbero preferito riveder Adriana Volpe piuttosto. Nelle ultime ore, inoltre, è circolare un’indiscrezione shock sul cast di Alfonso Signorini, che avrebbe arruolato nientedimeno che Rita Dalla Chiesa.

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte […] Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Rita si è espressa così ai microfoni di Fanpage, confermando di essere stata contatta da Signorini e di essere in procinto di decidere sull’opzione di prendere parte o meno al Gf Vip. Avere la presentatrice nel cast sarebbe un vero colpaccio per Alfonso, che si vocifera stia puntando ad un cast più giovane e fresco, costellato da presenze di rilievo come quella di Rita.

