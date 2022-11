Grande Fratello Vip, positiva anche Pamela Prati: dopo l'eliminazione, ha baciato tutti

Gossip TV

Salgano a cinque i concorrenti del Grande Fratello Vip contagiati dal Covid, si teme un focolaio.

"Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo" con queste parole, Pamela Prati, ha annunciato di aver contratto il Covid poco dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip. Salgano quindi a cinque i concorrenti del reality show, positivi al tampone.

Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid: si temono nuovi contagi

Nel corso del weekend, sono stati isolati già quattro concorrenti, risultati positivi al Covid: Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilo Romita.

Al Grande Fratello Vip si teme ormai un focolaio vero e proprio. La showgirl sarda, dopo l'eliminazione è giunta in studio ha baciato sulle labbra Alfonso Signorini, Marco Bellavia e ha salutato con un abbraccio anche le due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nel corso della nuova puntata del Gf Vip, in onda questa sera su Canale 5, verrà chiarita la situazione e la produzione comunicherà come intende procedere per gli altri concorrenti. Ieri, avvertivano malesseri vari, Antonino, Nikita, Alberto e anche Wilma. Il rischio di un focolaio è reale e si temono nuovi contagi che potrebbero rendere del tutto impossibile continuare la diretta in prima serata.

La produzione ha informato che i concorrenti isolati stanno bene, anche se la Rosetti aveva qualche linea di febbre. Per qualche riguarda l'ex star del Bagaglino, invece, sembra che, almeno per il momento, abbia qualche sintomo non trascurabile:

"Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene - ha scritto la showgirl sarda su Instagram - non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale."

