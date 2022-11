Grande Fratello Vip, annullato il televoto: 4 concorrenti positivi al Covid, è caos

Gossip TV

Patrizia Rossetti, Attilo Romita Charlie Gnocchi e Luca Onestini sono scomparsi dalla Casa, l'incubo del Covid nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco cosa sta succedendo.

Sulla Casa del Grande Fratello Vip, aleggia da diverse ore l'incubo Covid. Questa mattina tutti i concorrenti sono stati invitati a trascorre del tempo in giardino con il divieto di non rientrare in casa. Dopo l'ultima puntata del Gf Vip, Patrizia Rossetti, febbricitante, è sparita da questa mattina e attualmente non c'è traccia nemmeno di Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Nelle pagine social del programma, è stato diffuso un comunicato riguardante Patrizia e la sua assenza in Casa per un problema di salute non specificato. Grazie altri gieffini, si è potuto comprendere della febbre della Rossetti il cui termometro segnava 38 di febbre. E non è finita qui perché il sempre attento popolo di Twitter, ha riferito che Sarah Altobello ha domandato se fossero risultati positivi ed è immediatamente scattata la censura.

Ipotesi del Covid purtroppo confermata dalla produzione qualche istante fa.

E' dunque ufficiale, quattro concorrenti sono risultati positivi al Covid-19: Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

"A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti — informati della situazione — sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati."

