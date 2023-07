Grande Fratello Vip, per il ruolo di opinionista arriva un nome dal TG5!

Gossip TV

A quanto pare per la prossima edizione del GFVIp, potrebbe essere un volto del TG5 come opinionista! Ecco di chi si tratta!

Non solo i concorrenti, ma anche gli opinionisti saranno totalmente nuovi nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre proseguono i casting dei prossimi vipponi che vedremo nella Casa di Canale5, per il ruolo di opinionista sembra sia stata presa in considerazione anche una giornalista del TG5.

GFVip, anche una giornalista del TG5 tra le possibili opinioniste?

Sembra oramai certo che né Sonia Bruganelli, né Orietta Berti torneranno nella prossima edizione del reality. E, infatti, sono settimane che si susseguono i nomi più insoliti, da Paola Barale a Katia Ricciarelli, per arrivare all'ultima news: quella che vorrebbe come opinionista una storica giornalista del TG5. Una notizia che non dovrebbe sorprendere, dato il cambiamento che Pier Silvio Berlusconi vuole apportare nell'azienda: meno trash, più informazione, verità e cultura.

Anche nel GFVip, via influencer e profili onlyfans, spazio a personaggi del mondo dello spettacolo che siano volti freschi e puliti: una linea di condotta ferrea, che ha portato l'amministratore delegato di Mediaset a bocciare la prima lista di nomi presentatagli da Alfonso Signorini. Mentre starebbero spuntando nuovi nomi di possibili concorrenti, approvati dall'ad. Ma, tornando agli opinionisti, chi vorrebbe Berlusconi nella nuova edizione del reality? La news è stata data in anteprima da Dagospia, secondo cui Mediaset sta prendendo in considerazione come opinionista Cesare Buonamici, storico volto del Tg5.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una vera rivoluzione nella storia del reality di Canale5, ma al momento, è solo un rumor messo in giro dal sito di gossip. Sembra, infatti, che ci vorrà ancora del tempo per conoscere i nomi degli opinionisti, dato che Mediaset si sta prendendo il giusto tempo per valutare ogni dettaglio.

