Grande Fratello Vip, "Paura per Antonella a causa dell'ex fidanzato Gianluca" , l'indiscrezione

Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, amici e familiari di Antonella Fiordelisi avrebbero manifestato il timore che ieri potesse incontrare l'ex fidanzato Gianluca Benincasa che si era taggato a Cinecittà.

Ne corso della diretta di ieri del Gf Vip, poco dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi, l'ex fidanzato dell'influencer campana, Gianluca Benincasa, è tornato a tuonare sui social contro la famiglia Fiordelisi, colpevole, secondo lui, di aver contribuito in maniera decisiva all'eliminazione dell'ex schermitrice.

Gf Vip, preoccupazione per Antonella Fiordelisi per Gianluca Benincasa che replica sui social

Prima dell'ennesimo sfogo di Benincasa, il mental coach salernitano si era taggato a Cinecittà, quartiere di Roma in cui sorge la Casa del Gf Vip. La cosa ha immediatamente scaturito la reazione del padre di Antonella, Stefano Fiordelisi che sui social ha commentato: "Se non è un'ossessione questa", commentando appunto il tag di Benincasa. Poco dopo l'uscita dalla Casa di Antonella, Alessandro Rosica, su Instagram, ha fatto sapere che gli amici della ragazza erano preoccupati che potesse incontrarlo ma fortunatamente Antonella si è recata subito a casa di Edoardo.

"Per fan dei Donnalisi state tranquilla. Antonella stanotte dorme da Edoardo onde evitare di incontrare il suo ex. Gli amici avrebbero paura per lei." ha scritto Rosica su Instagram.

Benincasa ha fatto sapere, a sua volta, di non essere a Roma. "Gianluca si trova a casa sua a Milano, eppure c'è chi sostiene che abbiano portato Antonella al sicuro in casa di Edoardo. Per proteggerla da chi? Stiamo davvero degenerando e dimostrando che questo è tutto un teatrino. Gianluca non farebbe del male ad una mosca figuriamoci ad Antonella. Non ha il potere dell'ubiquità, ha un provvedimento restrittivo nei suoi riguardi. Con queste accuse da quattro soldi non fate altro che dimostrare la sua innocenza" si legge sulla pagina dei sostenitori del 37enne campano.

La questione tra l'ex fidanzato della Fiordelisi e la famiglia dell'ex gieffina è ancora molto spinosa e si attende certamente a breve una presa di posizione di Antonella. Benincasa ha parlato spesso di lei, facendo presente in molte interviste che prima che entrasse nella Casa erano ancora fidanzati e avevano deciso di accordarsi anche se effettivamente dopo le cose hanno preso una piega diversa. La famiglia Fiordelisi ha denunciato Benincasa con l'accusa di stalking e il ragazzo si sta difendendo da tutte le accuse, continuando a sostenere di essere totalmente estraneo ai fatti di cui è accusato.

