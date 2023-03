Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa contro chi sostiene la coppia formata da Antonella ed Edoardo: "Idioti, vergognatevi"

Gossip TV

Ieri sera, nel corso della quarantatreesima puntata del Gf Vip, Antonella Fiordelisi è stata eliminata: la reazione dell'ex fidanzato, Gianluca Benincasa.

Ieri, nel corso della quarantatreesima puntata del Gf Vip, è stata eliminata Antonella Fiordelisi. Un'eliminazione inaspettata che ha sorpreso molti gieffini e anche molti telespettatori.

Gf Vip, parla ancora l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Vergognatevi"

Alla luce di ciò che è avvenuto la scorsa settimana, tutti coloro che hanno sostenuto Antonella hanno deciso di non votarla in maniera compatta, in seguito all'appello dei genitori dell'influencer campana. Il papà Stefano e la madre Wilma, hanno infatti invitato più volte tutti i fandom a non votare più Antonella, particolarmente provata dalle dinamiche del gioco.

La madre ha persino scritto una lettera, pubblicata direttamente sul profilo social Instagram di Antonella (ora eliminata) indirizzata a Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset facendo presente di essere preoccupata per la salute psicofisica della figlia.

Antonella non sembra aver preso bene l'appello dei genitori, almeno da quanto si è evinto ieri quando è tornata in studio dopo l'eliminazione. A dire la sua, l'ex fidanzato Gianluca Benincasa che si è scagliato duramente contro i familiari della giovane salernitana e contro il suo fandom, colpevole di averle recato un danno:

"Stasera avete fatto una doppia figura di merd*, una in diretta nazione per le cose che avete pubblicato, una dopo l'altra.. stroncando la carriera ad una ragazza che ha dato tutta se stessa, meritava di andare in finale a prescindere dal percorso che aveva fatto, discutibile, che non è piaciuto a nessuno. Avete usato lo stesso suo fandom come effetto boomerang, che è un fandom di idioti perché ha seguito quello che avete detto voi e infatti lo hanno dimostrato stasera, quella lì dentro sai come sta schiattando per colpa vostra? E dopo si dovrà anche giustificare!"

"Vergognatevi per la figura di merda che avete fatto stasera e per l'esempio genitoriale che avete dato"

