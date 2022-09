Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti durissima contro Alex Belli: "Presuntuoso e pieno di sé, voleva vincere il programma"

Gossip TV

La gieffina Patrizia Rossetti critica duramente il percorso di Alex Belli al Grande Fratello Vip.

Patrizia Rossetti è un fiume in piena al Grande Fratello Vip. Dopo aver commentato il percorso di Soleil Sorge nella Casa di Cinecittà, la conduttrice televisiva si è scagliata contro Alex Belli, reo di aver sempre recitato e di non essere stato un vero protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Patrizia Rossetti contro Alex Belli al Gf Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Tra i concorrenti che hanno già varcato la famosa porta rossa di Cinecittà anche la conduttrice Patrizia Rossetti che, come riportato da Biccy, non ha perso occasione di criticare gli ex protagonisti del reality show di Signorini. Tra tutti Alex Belli:

Io non ho problemi e vi faccio nomi e cognomi. Persone che lo conoscono mi hanno detto ‘lui è di una presunzione ed è talmente pieno di sé’. Il signor Alex Belli è bello ha fatto il suo percorso e poi si è interrotto come succede nel mondo dello spettacolo. Ma alla fine l’hanno capito che recitava. Lui voleva vincere il GF Vip. Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo.

Patrizia ha poi continuato criticando duramente anche il comportamento assunto da Soleil nei confronti di Alex nella Casa del Gf Vip:

Quando un uomo ti viene sul letto, ti apre le gambe, ti tira e ti mette la faccia sulla pata*a e sai che è sposato, non è giocare tra amici. Non puoi continuare a dire che è un’amicizia speciale. E poi dai erano d’accordo si conoscevano già. Mille puntate su di loro e ce li hanno fatti venire a noia. Ditemelo se non posso parlare più e se vado oltre. Se non posso parlare me ne vado allora. E sappiate che io qui mi sto ancora trattenendo un casino. Per deformazione professionale a me piace parlare ed essere schietta.

