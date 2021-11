Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino fa infuriare Alex Belli e Soleil Sorge: è scontro

Gossip TV

Patrizia Pellegrino entra nella casa del Grande Fratello Vip e litiga con Alex Belli e Soleil Sorge.

Nella casa del Grande Fratello Vip è approdata Patrizia Pellegrino e sembra che la showgirl si sia già fatta due nemici potenti. Alex Belli e Soleil Sorge, infatti, non hanno gradito i commenti della partenopea, e si sono scagliati contro Patrizia rendendo chiaro che tra loro sarà difficile veder nascere una bella amicizia. Ecco cosa è successo dopo l’ultima puntata del Gf Vip tra i tre gieffini.

Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino fa infuriare tutti!

Come promesso, Alfonso Signorini ha arruolato nuovi Vipponi per movimentare le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip e l’intento sembra già essere stato esaudito. Nella puntata di ieri, infatti, ha fatto il suo ingresso Patrizia Pellegrino, showgirl napoletana pronta a fare polemica anche con i due beniamini di questa edizione, ovvero Alex Belli e Soleil Sorge, coloro che furono legati dalla chimica artistica. Nella clip di presentazione, Patrizia ha commentato il percorso dei due gieffini, lasciandosi andare a critiche piuttosto dure: “Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi”.

La clip, mostrata a Soleil in confessionale insieme a Clarissa Selassié e Sophie Codegoni, ha scatenato la perplessità della bionda influencer che ha mostrato immediatamente di avere il dente avvelenato con la Pellegrino. La showgirl, tuttavia, ha perso immediatamente la sua vena polemica, rimangiandosi tutte le critiche rivolte a Soleil e ad Alex. L’attore, duro con la moglie Delia Duran, infastidito dall’accaduto e informato dall’amica, ha deciso di confrontarsi con Pellegrino. “Io contro te e Soleil? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita. Magari ho detto che lei sta cercando di ammaliarti con il suo fascino e tu ti sei lasciato ammaliare un po’. Soltanto questo, non ho detto nulla di più. La sensazione esterna era di uno che era ammaliato dalla bella ragazza. Però mi fido che mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti”, ha ammesso la nuova gieffina.

A notte fonda, tuttavia, Sorge ha voluto un nuovo confronto, smascherando la showgirl: “Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera”. Patrizia, con una calma e una faccia da bronzo invidiabili, ha ribadito di non aver mai pronunciato tali affermazioni, negando per la terza volta il video che tutti noi abbiamo visto, per poi riempire di complimenti Soleil. Insomma, Pellegrino non ha iniziato la convivenza al Gf Vip nel migliore di modi, non vi sembra?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.