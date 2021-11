Grande Fratello Vip, Alex Belli su Delia Duran: ''Il rapporto vacilla''

Gossip TV

Alex Belli e Soleil Sorge parlano dei rapporti di coppia e l’attore esprime una dura opinione su Delia Duran.

Alex Belli continua ad interrogarsi sul rapporto con la moglie Delia Duran, dopo aver ammesso che preferirebbe non vederla più al Grande Fratello Vip. Parlando con Soleil Sorge, l’attore fa una riflessione sul legame con Delia, confessando di essere il punto di equilibrio della loro storia d’amore.

Grande Fratello Vip, Alex Belli riflette sul futuro con Delia Duran

Alex Belli ha affrontato settimane difficili, segnate dalla presa di coscienza della gelosia della moglie Delia Duran verso il suo rapporto con Soleil Sorge. Questa complicità artistica non sembra proprio star bene alla showgirl, che si è presentata per ben due volte alla porta del Grande Fratello Vip, pronta a redarguire il marito e a dare battaglia a colei che reputa una rivale in amore. Alex è rimasto molto colpito dal modo in cui Delia si è scatenata contro Soleil, soprattutto quando quest’ultima ha provato a prendere le distanze da lui, dichiarando di non fidarsi delle intenzioni del gieffino e della moglie.

Insomma, un triangolo pericolo che continua con un bagno bollente in piscina e gesti e parole intimi, che certamente non fanno nulla per spegnere il gossip galoppante sul flirt tra Alex e Soleil. I due concorrenti del Gf Vip si sono ritrovati a discutere dei rapporti di coppia, scambiandosi opinioni su quanto sta accadendo a Belli. “Questo fa parte del mio modo di vivere e agire. Quando ci sono io c’è una direzione, ho capito che quando non ci sono io la direzione vacilla”, ha ammesso Alex parlando della moglie Delia.

Il gieffino è deluso dalla Duran e non l’ha mai nascosto, tanto da augurarsi che lei non torni più nel reality show di Canale5 fino alla fine della sua permanenza in Casa. “Ci sta in un rapporto anche quello, una persona porta qualcosa e l’altra porte altro. Si tratta di completarsi, ci sono rapporti che funzionano bene proprio per questo”, ha dichiarato Sorge cercando di tranquillizzare Alex. Chissà se i nuovi ingressi in Casa porteranno la coppia di amici speciali a dividersi per sempre o a rinforzare ancora di più il legame, mandando su tutte le furie Delia.

