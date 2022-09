Grande Fratello Vip, Patrizia Groppelli fuori dal cast: ''Non me la sento più sentita perché…''

Gossip TV

Patrizia Groppelli non farà parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco perché.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip e arriva una conferma inaspettata. Patrizia Groppelli, protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime ore, ha rotto il silenzio e ha dichiarato che non sarà parte del cast. Ecco perché.

Gf Vip anticipazioni: Patrizia Groppelli lascia ad un passo dall’ingresso

La settima edizione del Grande Fratello Vip è un mistero. Alfonso Signorini ha deciso di mantenere il riserbo sul cast di questa stagione del reality show di Canale 5, presentando i concorrenti nella prima puntata, dove saranno presenti anche Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste. Al momento, Signorini ha concesso solamente a tre concorrenti di dare certezza sulla loro presenza ovvero a Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale e primo ad entrare in Casa con la missione di parlare del mondo dei sieropositivi; presente anche Wilma Goich e Pamela Prati, nel mirino delle polemiche, che torna a Mediaset dopo il caso Mark Caltagirone.

La showgirl sarda potrà parlare di quanto accaduto pochi anni fa, ma Signorini non sembra intenzionato ad incentrare il percorso di Pamela sul ricordo, forse anche per non sollevare vecchi polveroni digeriti a fatica da alcuni volti della Rete. Nel frattempo, Patrizia Groppelli ha confermato che non sarà presente nella casa di Cinecittà, dovendo rinunciare all’ultimo momento a causa di problemi familiari.

"Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie. Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da metà mese in poi […] Le notizie sulla mia partecipazione al Grande Fratello erano tutte vere! Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto, cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papà diventasse instabile! Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto, ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda […] So anche di aver messo in difficoltà all’ultimo gente che lavora, la produzione e le persone che avevano creduto in me per questo progetto e di questo sono molto rammaricata!”.

Patrizia non sarà nel cast per sua scelta e non perché sostituita da un volto di Non è la Rai, come si vocifera da giorni. La possibile partecipazione di Cristina Quaranta, ancora non confermata dalla stessa, non ha nulla a che vedere con la rinuncia della Groppelli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.