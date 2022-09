Gossip TV

Karina Cascella sul ritorno dei Pamela Prati, concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il ritorno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, ha scatenato reazioni piuttosto contrastanti da parte dei telespettatori. La showgirl sarda tornerà nel reality show dopo la sua partecipazione alla prima edizione (dove venne eliminata per aver violato ripetutamente il regolamento) ma, soprattutto, a distanza di due anni dal caos sulle finte nozze con l'imprenditore fantasma Mark Caltagirone. Una vicenda molto nota che, come ha annunciato lo stesso Signorini, verrà nuovamente affrontata nel corso della settima edizione del Gf Vip.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati concorrente ufficiale: "Denunce su denunce e poi va di nuovo in televisione"

A commentare il ritorno della Prati, facendo un passo indietro per essere scusata all'epoca, è stata l'ex opinionista televisiva Karina Cascella. Quest'ultima non ha risparmiato alcune considerazioni sull'ex star del Bagaglino, parlando soprattutto dell'incoerenza della Prati che inizialmente aveva deciso di denunciare Mediaset, per poi farvi ritorno per partecipare ad un realty. Ecco le parole della Cascella in un video condiviso su Instagram:

"Pamela Prati è un concorrente una concorrente ufficiale del Grande Fratello Qualcuno di voi superate attento mi ha detto “ma perché fai ironia su questa cosa, quando poi li avevi chiesto anche scusa con un post pubblico?“. Sì, effettivamente io ho pubblicato un post e l’avevo anche sentita perché avevo un po’ esagerato nel nel commento, era stato un po’ veemente."

"Col senno di poi e anche con la libertà che ho oggi, perché quando sei così legata ad un certo tipo di trasmissione e ci lavori, perché comunque il mio era assolutamente un lavoro, io venivo pagata per la mia presenza per quello che facevo, è normale che un pochino ci ragionavi, io adesso mi sento più libera. E con il senno del poi, io non avrei dovuto chiedere scusa proprio a nessuno. Uno perché non ho mai utilizzato dei termini offensivi, mi sono sempre riferita a quella che è stata una delle più grandi farse dal punto di vista del gossip. Avevo super ragione quando parlavo di questa messa in scena. Non so messa in piedi da chi. Sicuramente ci sono stati dei ruoli, ma chi la guardava da fuori e commentava tipo me, non potevamo pensare altro che fosse tutta una recita naturalmente. E successe un casino. Credo che abbia denunciato Mediaset, credo abbia denunciato Barbara… poi non so com’è andata a finire sinceramente."

Non ha denunciato me. Magari lo farà prossimamente, non lo so, ma se esprimere un parere personale senza offendere nessuno equivale a fare una denuncia, allora dovremmo denunciare persone tutti i giorni. Dalla mattina alla sera gli avvocati farebbero soltanto quello. Trovo assurdo che a differenza di tanto tempo prima si fa un casino rispetto a questa cosa, denunce su denunce, e poi vai di nuovo in televisione a parlare di questa cosa qua. Noi non ne possiamo parlare, fate attenzione. Tu sei protagonista di una vicenda, tu ne parli, tu scegli di partecipare a un reality dove si parlerà di questa cosa, però se qualcuno ne parla, non si può parlare."

