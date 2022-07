Gossip TV

La contessa romana Patrizia De Blanck, dopo essere stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi, potrebbe fare ritorno nella casa più spiata d'Italia come per altri ex e noti gieffini.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck pronta a tornare ad un'unica condizione senza precedenti

Il nome della De Blanck tra i possibili Vipponi della settima edizione é stato fatto più volte ma non c'era stata ancora mai una conferma dalla diretta interessata. La contessa, in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti ha svelato di aver effettivamente sentito Alfonso Signorini per fare ritorno nel reality targato Mediaset.

La nuova edizione potrebbe diventare la più lunga di sempre e il reality potrebbe andare in onda da settembre a maggio dell'anno prossimo. Una durata che spaventa la contessa, che ha dichiarato a tal proposito:

Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata.

Ma l'ipotesi di una lunga permanenza tra le mura di Cinecittà non sarebbe l'unico deterrente per lei. La De Blank ha posto una condizione molto precisa e senza precedenti: portare con sé il suo fedele amico a quattro zampe.

Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo.

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà a partire da metà settembre con i due appuntamenti settiimanli in prima serata su Canale 5. Sulla durata, TvBlog ha svelato alcuni retroscena che spingerebbe l'azienda a prolungare il reality il più possibile:

Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande fratello vip , che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share (e quest’anno qualcuno giura che andrà bene) è evidentemente oro colato per Publitalia , discorso che qui abbiamo per altro già fatto i mesi scorsi quando vi abbiamo dato in anteprima la decisione di Mediaset di allungare questo programma.

