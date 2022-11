Grande Fratello Vip, parla il marito di Giaele De Donà: ''Mia moglie al centro della scena ma…''

Gossip TV

Bradford, il marito di Giaele De Donà, rompe il silenzio sul rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole.

Giaele De Donà è una delle protagoniste più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese, ammettendo di avere una grande attrazione per lui nonostante il matrimonio con il miliardario marito Bradford Beck, la gieffina è tornata sui propri passi timorosa di rovinare il proprio matrimonio. Ora, dopo una lunga attesa, parla finalmente Brad.

Gf Vip, Bradford Beck rompe il silenzio sul percorso della moglie Giaele

Varcata la porta rossa di Cinecittà, Giaele De Donà ha parlato del suo matrimonio con il miliardario imprenditore Bradford Beck, parlando di amore libero e coppia aperta, e lasciando tutti senza parole e con tanti dubbi sull’effettivo sentimento nutrito tra i due coniugi. Giaele, che ha messo Antonella Fiordelisi nel suo mirino, si è legata in modo particolare ad Antonino Spinalbese per il quale ha preso una bella cotta, e per il quale ha rischiato di mettere in discussione tutto il matrimonio con Brad, decisamente poco felice di vedere alcune scene in diretta tv.

Il ricco imprenditore, CEO di United Aeronautical, ha preso la decisione di rimanere a lungo in silenzio, mostrandosi spensierato ad un party americano pieno di belle modelle, per poi inviare una lettera a Giaele, che da quel momento ha cambiato il suo approccio con Antonino. Pur sentendosi legata all’hair-stylist, infatti, la stilista ha deciso di preservare il suo matrimonio e Brad sembra aver apprezzato, tanto da rilasciare la prima intervista a Chi.

“Mia moglie ha ambizioni che la pongono al centro della scena e la sosterrò sempre come meglio posso. Ma preferisco comportarmi in maniera privata, come ho sempre fatto. Non vedo l’ora di vedere mia moglie, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”.

Grande Fratello Vip, Brad difende Giaele: le sue parole

Bradford ha ammesso di aver pensato ad una sorpresa per il compleanno della moglie, coordinandosi proprio con la redazione del Grande Fratello Vip, ma è stato bloccato a causa di ipotesi di danni alla casa, e per questo ha ripiegato su altro, dunque nulla a che fare con la gelosia per Antonino e Giaele. L’imprenditore, poi, ha ribadito di non aver voluto lanciare alcuna provocazione facendosi paparazzate durante un party per Halloween con altre donne, dato che si trattava di un gruppo di amici in comune con la moglie. Infine, parlando del vero essere di Giaele, Brad ha difeso a spada tratta la consorte, spiegando:

“Mia moglie è una donna autentica e appassionata e, onestamente, è la persona più intelligente che abbia mai incontrato. Non dimentichiamo che attualmente è una concorrente in un reality show e sta facendo ciò che sente di dover fare per vincere. È incredibilmente competitiva e non può essere facile affrontare lo stress e le condizioni alle quali sono sottoposti tutti i concorrenti […] Lei è una forza. Ma è anche sensibile, ama la sua famiglia, viaggia per il mondo, fa volontariato e riesce sempre a trovare tempo per me. È una donna appassionata che è incredibilmente eccitante e brilla sotto i riflettori”.

