Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi nel mirino delle gieffine: ''Fa così perché ad Antonino non è mai piaciuta''

Giaele De Donà delusa da Antonella Fiordelisi, Wilma Goich demolisce la schermitrice del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi si sta trasformando nel nemico numero uno delle inquilini del Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5, Giaele De Donà affronta la prospettiva che la partenopea sia in combutta con Oriana Marzoli, dispensando cattiveria gratuita, e Wilma Goich sembra approvare questa teoria.

Grande Fratello Vip, Wilma Goich contro Antonella Fiordelisi

Le donne della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono divise in due fazioni: da una parte abbiamo la neonata sorellanza tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, che hanno offeso Micol Incorvaia senza alcuna pietà; dall’altra abbiamo la bionda siciliana insieme a Giaele De Donà e Wilma Goich, quest’ultima scesa in campo per difendere Daniele Dal Moro scosso dall’epilogo con la venezuelana. Conclusa la diretta su Canale 5, Giaele si è trovata a sfogarsi con le sua amiche a proposito di un video che l’ha molto ferita: sapendo che Oriana e Antonino Spinalbese si erano scambiati un bacio, Antonella ha dichiarato di essere curiosa della reazione della ricca stilista, quasi godendo nel sapere che ci sarebbe rimasta male.

Giaele si è molto risentita per questo video e ha ammesso di trovare Fiordelisi cattiva e crudele, soprattutto da quando si è sentita minacciata dall’ingresso di Micol, dichiarando poi di non aver mai parlato male della schermitrice con la quale sino a pochi giorni prima era amica. Sulla questione è intervenuta anche Wilma, decisamente stanca degli atteggiamenti da diva dell’influencer partenopea, dicendosi certa che Antonella ha usato tale cattiveria contro Giaele perché lei ad Antonino non è mai piaciuta, quando invece sarebbe stato proprio lui la sua prima scelta.

Una bella stilettata quella della cantante che ha stupito tutti dichiarandosi invaghita di Daniele, a quanto pare tra i gieffini più contesi della casa ma è ancora completamente single. Nel frattempo, la distanza tra i due gruppi di concorrenti è sempre più netta ma i fan del programma si aspettano un nuovo colpo di scena nell'alleanza tra Antonella e Oriana che potrebbe evaporare prima del previsto.

